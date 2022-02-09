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09 февраля 2022, 22:12

РЕПОРТАЖ: Как попасть в волейбол и какие прогнозы на "Минчанку" и "Строитель", рассказал Рускевич

Фото ВК "Минск"
Фото ВК "Минск"
Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
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В день рождения волейбола руководитель волейбольного клуба "Минск" Сергей Рускевич приехал на одну из тренировок юных спортсменов. Накануне соревнований важно было пообщаться с тренером и, конечно, с воспитанницами спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва ВК "Минск". Все пришли сюда в разное время и по разным причинам выбрали этот вид спорта, однако сейчас девчонки - настоящая команда, настроенная на победы.

"Я начала заниматься три года назад, пошла на волейбол потому, что у меня папа занимается баскетболом, и он мне начал предлагать разные варианты: волейбол, баскетбол, гандбол. Мне очень сильно понравился волейбол. Команда у нас дружная. Все, кто здесь занимается, хочет чего-то большего. Я считаю, что нужно стараться, стремиться, и все получится", - рассказала Елизавета Васильева.

Елена Ляцкая занимается волейболом уже 5 лет. Этот вид спорта выбрала не случайно - ее папа также играет в волейбол. "Я тоже захотела попробовать этот вид спорта и не пожалела. Мы дружная команда, стараемся друг друга поддерживать. Бывают конфликты, но мы пытаемся их как-то уладить. Скорее учеба мешает тренировкам, чем наоборот, потому что я люблю этот вид спорта и пытаюсь полностью себя посвятить ему. Планирую начать свою спортивную карьеру с "Минчанки", надеюсь у меня это получится".

Вероника Павловская рассказала, что раньше занималась большим теннисом, но в итоге оказалась в волейбольной команде. "В дальнейшем хотела бы выйти на более профессиональный уровень, а затем и начать свою тренерскую карьеру. Я учусь в этой школе, пришла специально сюда, чтобы больше тренироваться. Команда у нас дружная, стараемся всегда решать все конфликты. У меня много девочек в классе, которые начинают заниматься волейболом, и они идут в какие-то секции, я бы хотела, чтобы они посмотрели, какой у нас уровень, на нашу команду и у них загорелись глаза.

Арина Чочаева пришла в волейбол вслед за мамой, именно она увлекла ее этим видом спорта. "Она была доигровщиком, я тоже сейчас доигровщик. Она очень интересно об этом рассказывала. Я заинтересовалась. Тренировки не сильно мешают учебе, главное собраться с мыслями. Команда у нас дружная, поможет в любую минуту, всегда поддержит. У меня есть команда, на которую я бы хотела равняться - это "Минчанка".

Как отметил тренер команды девушек 2008 года рождения СДЮШОР ВК "Минск" Петр Пархимчик, волейбол - это прежде всего командный вид спорта, он сплачивает детей, здесь все находят настоящих друзей.

"Сам по себе ребенок, который занимается спортом, вырастает разносторонней личностью, быстрее ориентируется в различных ситуациях, способен быстро принимать решения. Наши тренировки проходят во внеурочное время, поэтому изучению школьных предметов спорт не мешает. Многие успешно выступают на волейбольных площадках и отлично учатся в школе. Что касается основной команды, которую я тренирую, это девочки 2008 года рождения. Команда дружная, сплоченная, мы постоянно участвуем в различных республиканских соревнованиях и показываем хороший результат", - рассказал Петр Пархимчик.

Он отметил, что сегодня многие родители интересуются волейбольными секциями. Для того чтобы записать своего ребенка на занятия по волейболу, можно зайти на сайт СДЮШОР волейбольного клуба "Минск" и выбрать подходящий для себя вариант: и место тренировок, и тренера.

"Волейбол открыт для всех детей, но стоит понимать, что это профессиональный спорт, поэтому большую роль играют здоровье и рост ребенка. Также для того чтобы начать тренировки, необходима медицинская справка, она берется в поликлинике у своего терапевта", - отметил тренер.

"Волейбол - это интересная и насыщенная жизнь. Это всегда общение, новые друзья, путешествия по другим городам и даже странам. И даже если юный спортсмен после 11-го класса не попадает в клуб, где уже играет профессионально и зарабатывает деньги, а, например, выбирает другую профессию, он все равно может играть в любительских командах - в университете, на предприятиях", - рассказал Петр Пархимчик.

По словам председателя волейбольного клуба "Минск" Сергея Рускевича, на сегодняшний день в столичной СДЮШОР занимается более 800 учащихся, проводятся занятия в основном на базах общеобразовательных школ.

"Волейбол представлен во всех районах Минска. Это более 20 баз. Мы стараемся везде быть, потому что волейбол - это не только вид спорта, который развивает силу, выносливость, ловкость, но положительно влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную систему. Вообще волейбол показан людям, которые просто хотят похудеть. Потому что худеть весело намного лучше, чем изнурять себя какими-то тренировками в тренажерном зале. А также волейбол - это командный вид спорта: дети учатся поддерживать друг друга, взаимодействовать, как-то коммуницировать. Для некоторых детей это очень важно, они перешагивают свой страх общения. Все это в жизни пригодится", - рассказал Рускевич.

Он также пояснил, что для клуба очень важна преемственность поколений. И детский спорт очень важно развивать. Ведь это кадры для профессиональных волейбольных команд.

"В наш клуб входит 5 профессиональных команд: две мужские, две женские и команда по пляжному волейболу, она же играет за национальную команду. Две основные взрослые: команды "Строитель" и "Минчанка" и две резервные - "Мапид" и "Минчанка-2". Цель этих резервных команд проста - это такое связующее звено между детским и взрослым волейболом. Ребята из детской юношеской спортивной школы, переходя к нам, повышают свой уровень в этих резервных командах, и уже на выходе мы можем точно понимать, готовы они выступать на профессиональном уровне либо нет. Они у нас там до 21 года. Такой возрастной ценз был установлен. Я согласен с этим цензом. Если же до 21 года человек не попал в основную команду, то не стоит делать ставки на эту профессию", - пояснил Рускевич.

Председатель ВК "Минск" также рассказал, что воспитанники СДЮШОР в этом сезоне чаще радуют, а у взрослых команд не обошлось без проблем. "Этот год начался сложновато. Возникли трудности из-за коронавируса. Даже по чемпионату России сложности были. "Минчанка" не поехала в Нижний Новгород, потому что команда Нижнего Новгорода заболела. Сейчас к нам не приехала московская область. По той же причине. Мы не смогли приехать на финал молодежной лиги, потому что сами заболели. На второй тур приедем. К сожалению, первый тур прошел уже без нас, и рассчитывать на призовое место сложно", - рассказал председатель клуба.

Однако Сергей Рускевич отметил, что настрой у всех бодрый и они готовы к победам. Ставку сделали и на нового тренера в команде "Строитель" Олега Микановича. "Надеемся на все лучшее. Надеемся на результаты мужской команды в этом году. Все, конечно, говорят, что вы должны стать первыми, но боюсь загадывать наперед. Сейчас новый главный тренер в мужской команде - наш воспитанник, школы профсоюзов. Долгое время он играл в команде "Строитель", закончил здесь свою волейбольную карьеру, после этого начинал как тренер. Три года он отработал в России. И сейчас мы его всеми силами постарались вернуть на Родину, потому что нам нужны молодые тренеры, с новыми взглядами. Что касается женской команды, нашей "Минчанки", и чемпионата Беларуси, то у меня даже не возникает сомнений, что они станут первыми", - подытожил председатель клуба.

В день рождения волейбола Сергей Рускевич также поздравил всех причастных - спортсменов, тренеров, болельщиков - с праздником: сегодня 127 лет волейболу. Хочу пожелать самого главного - здоровья, а также оптимизма. Профессиональным спортсменам - поменьше травм. Любите волейбол, играйте в волейбол, приходите на волейбол". Он также напомнил, что совсем скоро у наших волейболистов еще один праздник - юбилей федерации волейбола.

БЕЛТА.

Фото ВК "Минск" -0-

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