РЕПОРТАЖ о том, как в Бобруйске тренируют будущих победителей паралимпиад

Отделение инваспорта по плаванию Бобруйской СДЮШОР работает уже два года. Под руководством тренера-преподавателя Родиона Синицына здесь занимаются 37 человек в возрасте от 8 до 27 лет. Это люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, а также слабослышащие. Плавание для них стало не просто реабилитацией после сложных операций и укреплением здоровья. На первом месте результат: благодаря упорству, постоянным тренировкам и особой авторской методике обучения воспитанники отделения становятся неоднократными победителями различных соревнований по инваспорту, в том числе чемпионатов страны.

Толчок дало чувство беспомощности: я просто не знал, как помочь

Еще несколько лет назад Родион Синицын даже подумать не мог, что будет заниматься с особенными детьми. По первому образованию он не педагог, а инженер-механик: 6 лет трудился на текстильном предприятии. Теперь у него четыре диплома о высшем образовании и большой опыт работы с детьми. Родион Синицын отучился на преподавателя профтехдисциплин и был мастером производственного обучения в машиностроительном колледже, там же преподавал допризывную подготовку. Третьим высшим стало присвоение специальности преподавателя физкультуры, и только потом была тренерская "корочка".

"В какой-то момент меня пригласили в детско-юношескую школу, - вспоминает Родион Синицын. - Здесь уже работали известные инструкторы по плаванию - как говорят, люди с именем. К ним выстраивались очереди из родителей: каждый хотел отдать своего ребенка именно в проверенные руки. Опытные коллеги могли выбирать себе тех, кто уже уверенно держался на воде и был способным к занятиям плаванием. Все остальные ребята по остаточному принципу попадали ко мне. А потом на мои занятия привели несколько детей с тяжелыми заболеваниями, которым я просто не знал, чем помочь. У меня не было никакого опыта работы с детьми-инвалидами. Это чувство беспомощности дало внутренний толчок, и я стал задавать себе вопросы: чем могу быть полезен этим детям? Соответствую ли их ожиданиям? Именно с этого все и началось".

Нужно было понять, научиться, перенять

Большую роль в развитии отделения инваспорта сыграло сотрудничество со старшим тренером паралимпийской сборной по плаванию Геннадием Вишняковым, который стал для Родиона Синицына наставником и учителем. "Я был заинтересован в том, чтобы понять, научиться, перенять, - говорит бобруйчанин. - Я был нужен этим детям. Более того, новые знания в купе с моим интуитивным опытом стали давать желаемые результаты".

Как инженер Родион Синицын стал придумывать нехитрые технические приспособления, которые помогали держаться на воде ребенку с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пока он не начинал чувствовать себя увереннее. В арсенале тренера, например, были "удочка" и "поводок", обычная труба ПВХ с протянутой через нее веревкой, аквапалка и скотч для фиксации. Тренер "цеплял" ребят на эти приспособления и несколько занятий водил их за собой вдоль бортика, пока из скрюченного состояния ребенок не распрямлялся и учился просто лежать на воде.

"Многих тяжелых детей, особенно с ДЦП, нельзя сразу положить на воду: в силу определенных физических особенностей они даже при желании не могут выпрямиться с первого раза, - продолжил тренер. - У многих не слушаются конечности, поэтому пришлось применять принцип фиксации, который используют в медицине при переломах - обездвиживать не только пораженный участок, но и соседние отделы. Помню, как в конце 2016 года ко мне привели парня, который был в позе эмбриона - при погружении в воду он сваливался на бок и начинал захлебываться, при этом глаза ребенка наполнялись ужасом. Уже через год он получил первый взрослый разряд по плаванию. Теперь в его планах - стать кандидатом в мастера спорта. И таких историй много".

Были случаи, когда детям снимали инвалидность

В мире паралимпийского спорта есть случаи, когда после занятий плаванием человек с установленной инвалидностью переходит в группу здоровых. Недавно так произошло и с воспитанником Родиона Синицына. У него была дисплазия тазобедренных суставов, теперь инвалидность сняли. Он занимается в этой же СДЮШОР и получает похвалы от нового тренера - парень способный и целеустремленный. Были случаи, когда после занятий по системе бобруйского тренера люди вставали с инвалидного кресла, однако даже если у ребенка просто улучшилось самочувствие и появились силы в мышцах - это уже большой результат, который стоил усердной работы.

"Я по себе чувствую, что занятия плаванием оздоровляют весь организм, укрепляют суставы и мышцы, - рассказывает 17-летний Никита Евтухов. - У меня были проблемы при ходьбе из-за того, что одна нога немного короче другой. За счет плавания она удлинилась и стала нормальной. Физически я тоже стал более развитым, прибавились силы и выносливость. Плаванием занимаюсь уже 4 года, к Родиону Петровичу попал по направлению доктора в момент реабилитации. Сначала начинал с индивидуальных занятий, потом стал тренироваться в группе. Затем появились различные соревнования и чемпионаты. Уже есть звание кандидата в мастера спорта. Сейчас у меня ответственный период в жизни: надо хорошо закончить 11-й класс. Буду поступать в БГУ на юриста. Придется меньше тренироваться, но плавание все равно не брошу".

Плавание не танцы, и места импровизации здесь нет

У каждого воспитанника из группы Родиона Синицына своя история борьбы за здоровье и право жить полноценной жизнью: ДЦП, потеря слуха, ретинопатия, аутизм, болезнь Шарко-Мари-Тута, остеогенез или повышенная ломкость костей. Некоторых детей тренер находит сам, в том числе через городские поликлиники, кого-то приводят родители. О своих подопечных он рассказывает постоянно: помнит, когда те пришли заниматься, с какими диагнозами их отправили на реабилитацию, какими темпами прогрессировал положительный результат. Каждый подросток для него индивидуален, к каждому нужен особый доверительный подход. Поэтому и контакт тренер ищет не с родителями, а именно с детьми.

"Ребенок ходит к Родиону Петровичу второй год подряд, - рассказала Ольга Луцаева, мама 8-летнего Ивана. - Мы в группе для слабослышащих, поэтому на занятиях приходится все (в том числе и команды тренера) объяснять жестами - слуховой аппарат снимаем. Сын занимается плаванием с радостью, и по состоянию здоровья он заметно окреп. Уверена, если мы сходили в бассейн - значит, день прошел не зря. Я сама бывшая спортсменка - занималась легкой атлетикой и сейчас болею за сына на всех соревнованиях: верю, что у него все получится".

Вдохновляет детей и опыт белорусских паралимпийцев. Национальная команда часто приезжает в Бобруйск на сборы - тренируются на базе бассейна СДЮШОР. "Дорогого стоит посмотреть, как работает наша национальная команда, - отмечает Родион Синицын. - В самом начале я очень много почерпнул из этих занятий и стал совсем по-другому выстраивать общение со своими дефлимпийцами. Не зря говорят на Западе, что за правильную демонстрацию одного спортивного движения нужно платить. А со слабослышащими ребятами я хорошо знаю цену одному неправильному движению. Поэтому в моей работе нет права на ошибку - это другая степень ответственности. К сожалению, ошибка часто становится стереотипным движением, исправить которое очень сложно. Плавание - это не танцы, и места импровизации здесь нет".

На соревнования как на войну

Есть у бобруйского тренера и оружие против жизненных трудностей и перипетий - обычная ирония. Взрослые и дети должны уметь смеяться над своими проблемами - так легче идти по жизни. Наш тренер веселый, характеризуют его подопечные. А он в ответ улыбается: "Издеваюсь как могу!". "Ну и как обойтись без иронии, когда на каждые соревнования наша команда едет, как на войну, - смеется Родион Синицын. - А вообще я восхищаюсь своими воспитанниками - они бесстрашные, у них нет авторитетов. Они стоят на одной дорожке с мэтрами, у которых за плечами не одна Дефлимпиада, и не испытывают по этому поводу никакого трепета. Если бы я оказался в детстве на их месте, я бы от страха даже прыгнуть не смог. А им все равно, потому что единственное, что их волнует - мнение тренера, которому будет очень неприятно, если они не выйдут на старт".

Плюс ко всему воспитанников отделения инваспорта по плаванию отличает невероятная мотивация, которую редко можно встретить у других людей. Пока у них есть силы и возможность, они хотят выстрелить, как спортсмены-паралимпийцы. "У меня занимается ребенок-аутист, который выполнил мастера спорта, - с гордостью говорит тренер. - А я его два раза выгонял с тренировок, причем не из-за того, что он себя плохо вел, а потому что он плохо плыл! Скорость в воде была запредельная, а двигался "по солнышку" и сталкивался лбами с другими спортсменами. Стоило его так повыгонять - и в нем что-то открылось. Поэтому я вообще не могу делать прогнозов и ставок в отношении своих детей - у них очень большой внутренний резерв и стимул к победе. Нам повезло, что мы нашли друг друга и вместе идем к одной цели".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА,

фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-