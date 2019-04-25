РЕПОРТАЖ: Покоряя стихию: как в Полоцке юных спортсменов учат гребле на Западной Двине

Река Западная Двина - одна из наиболее крупных в Беларуси. Она протекает по трем странам, ее протяженность в Беларуси составляет 328 км. В разные годы водная артерия играла свою роль. Река была частью пути "из варяг в греки", на ней действовало пароходство, находилась флотилия. Сегодня Двина дает не только электроэнергию через две ГЭС, но и возможность юным полочанам учиться такому виду спорта, как гребля. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Полоцк и поговорили с молодыми спортсменами о тренировках, международных стартах и любви к гребле.

Витебский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта не первый год готовит будущих спортсменов по академической гребле, а также гребцов на байдарках и каноэ. Растят будущих звезд спорта тренеры высшей и первой тренерской категории, мастера спорта СССР и международного класса, участники первенств Европы и мира. Один из них - старший тренер отделения по академической гребле, мастер спорта СССР Михаил Каминский. Он начал заниматься греблей в 12-летнем возрасте. Тогда еще спортивная школа находилась в другом месте, ближе к Софийскому собору.

"Был бронзовым призером чемпионата СНГ в составе четверки парной, членом сборной Беларуси. Закончил карьеру в 1995 году. Сразу же перешел на тренерскую работу в родную спортшколу. Тогда она претерпевала перемены, меняла названия", - вспоминает тренер.

История Полоцкой школы гребли началась в 1973 году. За это время подготовлено много спортсменов, среди них и мастера спорта международного класса, победители и призеры международных и европейских соревнований. В 2011-м на берегу Западной Двины построили новый спортивный комплекс благодаря помощи местных властей и Национального банка Беларуси. Сегодня в нем занимаются более 300 школьников (из них почти 80 девушек). Древний город Беларуси - единственный в Витебской области, где культивируется академическая гребля.

Спортсмены юниорской сборной тренируются уже не в Полоцке, здесь бывают наездами. В родном центре приходят заниматься для поддержания спортивной формы. В их числе спортсмены - учащиеся центра Артем Киселев и Никита Плющик. В мае они будут представлять Беларусь на юниорском чемпионате Европы в Германии.

"Греблей занимаюсь седьмой год, сюда меня привела мама. Мой первый тренер Екатерина Юрьевна Кириченко рассмотрела во мне талант, и я начал постепенно расти, добиваться результатов, - делится Артем. - В этом спорте нравится сама красота гребли, как движется лодка по воде, эстетичность движений атлетов".

Никиту в спорт привел пять лет назад отец. Он отзанимался три года и бросил, затем через шесть месяцев вернулся к тренеру Вадиму Клепцу, у которого тренируется по настоящее время. "В первые выходы на воду было страшно перевернуться, потом страх пропадает, и ты просто наслаждаешься греблей", - говорит юный спортсмен.

В центре есть группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Ребята проходят двухразовую тренировку на протяжении шести дней в центре. Кроме этого, есть группы ребят 15-17 лет, которые занимаются в специализированном спортклассе в средней школе №10. Они приходят в центр к 8.00, тренируются, через два часа идут на уроки в общеобразовательную школу, там питаются, затем к 15.30-16.00 приходят на вторую тренировку.

Зимой спортсмены занимаются в спортивном зале, в зале гребных тренажеров, в гребном бассейне, тренажерном зале.

В теплое месяцы учащиеся выходят оттачивать свое мастерство на Западную Двину.

"Выходим на воду, как только позволяет погода. В этом году весна ранняя, начали тренироваться в марте. Но иногда спортсменам, приходя к 8.00 на тренировку, нужно было ждать, пока спадут утренние морозы. Бывают годы, когда выходим не раньше середины апреля и даже его конца. Сезон закрываем официально в первую неделю октября, но квалифицированные спортсмены, если позволяет погода, продолжают тренироваться до середины ноября", - рассказывает Михаил Каминский.

Во время тренировки спортсменов на воде их сопровождает в катере тренер. Ребята помладше (набирают детей в центр с 10-летнего возраста) проходят короткие отрезки. Те, кто серьезно готовится к соревнованиям, уходят выше по течению Двины и увеличивают дистанцию до 10 км.

На воде может произойти всякое. Если вдруг перевернется спортсмен, то в любом случае нужно держаться за лодку и сигнализировать о помощи. "У нас есть закон: если перевернулся товарищ, то другие сразу же помогают ему", - говорит тренер.

Еще одной представительницей полоцкой школы гребли на майском чемпионате Европы в Германии станет Дарья Вырупаева. Девушка рассказывает, что первые 2-3 года занималась греблей скорее для себя. Потом начали появляться первые результаты, и она глубже погрузилась в спорт.

"Выход на воду иногда вызывает страх, порой наоборот - приятные чувства, особенно когда у тебя все получается, и ты становишься с лодкой как единое целое", - добавляет девушка.

Пока Дарья не знает, свяжет ли свое будущее с греблей, сейчас она просто занимается тем, что нравится.

Такие погодные дни, которые установились в последнее время, воспитанники разных возрастов центра олимпийского резерва по гребным видам спорта в Полоцке стараются использовать максимально. Ребята настраивают лодки, спускают одиночки, двойки и четверки к воде, чтобы работать до мозолей, до приятного утомления от физической активности. Впереди у спортсменов еще несколько месяцев тренировочного сезона на живописной Западной Двине.

Андрей ЩЕРБИЦКИЙ,

Фото Александра ХИТРОВА,

БЕЛТА.-0-