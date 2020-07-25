Решающий этап чемпионата Беларуси по пляжному футболу стартует в Щучине

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решающий этап 13-го чемпионата Беларуси по пляжному футболу сегодня стартует в Щучине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальной серии за золото, как и год назад, встретятся действующий чемпион страны "Гроднооблспорт" и "Кировск-СДЮШОР". В полуфинальных матчах нынешнего национального первенства в Кировске хозяева дважды переиграли "Щучин" - 4:0 и 6:4. Гродненская команда не оставила шансов соперникам из "Бреста" - 4:0 и 9:3.

За бронзовые медали поспорят неудачники полуфинальных баталий - "Щучин" и "Брест". Обе медальные серии продлятся до двух побед одной из команд. Чемпион и призеры станут известны 26 июля.

Ранее в поединке за пятое итоговое место мозырский "М-Сити" одолел кобринское "Полесье" со счетом 5:4. Кобринская команда за весь чемпионат не одержала ни одной виктории.

Самым титулованным белорусским клубом является борисовский БАТЭ: он семь раз становился чемпионом страны. В двух предыдущих первенствах золото завоевал "Гроднооблспорт". Также два титула в активе минской команды "Пассат-Пласт", один раз чемпионом становился светлогорский ЦКК.

Кроме этого сегодня пройдет розыгрыш Кубка "Белая Русь" по женскому пляжному футболу. За трофей поспорят спортсменки гродненской команды "Регион", лидской "Белой Руси" и щучинского БРСМ.

Все игры будут транслироваться на официальном сайте Белорусской федерации пляжного футбола. А непосредственно на щучинском стадионе для пляжных видов спорта будет работать известный белорусский комментатор Владимир Новицкий.-0-