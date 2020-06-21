Решающий поединок за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу пройдет в Орше

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня состоится пятый, решающий поединок серии за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На паркете оршанского спорткомплекса "Олимпиец" местный "Витэн" в 14.00 примет гостей из гомельского ВРЗ.

Пока счет в серии до трех побед равный - 2:2. Оба претендента на чемпионский титул одержали по две виктории на своих площадках: "Витэн" выиграл 3:2 (в овертайме) и 4:2, а ВРЗ дважды победил с одинаковым результатом 2:1.

Обладателями бронзовых медалей XXXI чемпионата страны по мини-футболу стали спортсмены минской "Столицы", дважды обыгравшие гомельский БЧ - 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-