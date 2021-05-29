29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская спартакиада работников здравоохранения, ФСК "Санитас" стартовала в Пинске, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

В спортивных баталиях участвуют восемь команд - всего около 400 работников здравоохранения. Членами сборных областных, Минской городской организаций Белорусского профсоюза работников здравоохранения, первичек, находящихся на профобслуживании в республиканском комитете профсоюза, являются представители почти всех медицинских специальностей. Это и врачи, средний медперсонал, сотрудники и руководители учреждений здравоохранения, работники крупнейших предприятий фармацевтической промышленности.

На соревнованиях выступит участник Олимпийских игр в Лондоне - 2012, мастер спорта международного класса по плаванию, многократный чемпион Беларуси, обладатель 13 рекордов страны, сотрудник Витебского государственного медуниверситета Юрий Суворов. Участвовать будет и врач-стоматолог стоматологической поликлиники №12 Минска, кандидат в мастера спорта по бильярдному спорту, двукратный серебряный и бронзовый призер международного турнира Mezz Cues Baltic Pool League, чемпионка первенства Беларуси по дисциплине пул-9 Анастасия Косарева.

Состязания проходят по 10 спортивным дисциплинам: легкая атлетика, бильярдный спорт, волейбол (мужской, женский), дартс, мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис, плавание, стрельба из пневматической винтовки.

Организуют спартакиаду Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения, Минздрав и Министерство спорта и туризма. Помощь в проведении мероприятия оказывают Пинский городской исполнительный комитет, волонтеры - студенты и работники Полесского государственного университета, профактив учреждений здравоохранения города.-0-