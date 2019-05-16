Республиканская универсиада стартовала в Бресте

16 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В футбольном манеже Бреста сегодня состоялась торжественная церемония открытия Республиканской универсиады, передает корреспондент БЕЛТА.

По решению организаторов, площадки для старта универсиады ежегодно будут меняться, подобные мероприятия будут проходить в областных центрах. "Брест выбран не случайно. Во-первых, он первым принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр. Во-вторых, город за последние годы здорово преобразился в плане развития спортивной инфраструктуры, которой активно пользуется и студенческая молодежь. Кроме того, Бресту в этом году исполняется 1000 лет. Это наш вклад, чтобы подчеркнуть значимость юбилея не только для самого города, но и для всей республики", - сказал министр образования Игорь Карпенко.

В универсиаде принимают участие представители 51 вуза республики. Соревнования проводятся по 33 видам спорта (из них 24 олимпийские), летнему и зимнему многоборью. "Это хорошая традиция не просто с точки зрения приобщения молодежи к здоровому образу жизни, массовому спорту, но и возможность показать результаты, обратить на себя внимание тренеров. Многие студенты являются членами национальных команд. Создаем все условия, чтобы они могли совмещать учебу с тренировками и выступать на высоком уровне", - подчеркнул министр. Некоторые участники универсиады выступят на II Европейских играх, также они готовятся к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

Игорь Карпенко отметил, что в Беларуси серьезное внимание уделяется развитию детского спорта, обсуждается возможность создания Ассоциации детского спорта. "Мы несколько лет подряд участвуем во всемирных гимназиадах. Хотели бы создать соответствующее движение в нашей республике. Эта ассоциация должна объединить весь школьный спорт и стать хорошим общественным движением, которое поможет поддержать ребят, показывающих достойные результаты на международных и республиканских уровнях", - сказал он.

В церемонии открытия универсиады приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Сергей Репкин, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта Александр Богданович и заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. Они пожелали молодым спортсменам успехов в соревнованиях, наградили победителей и призеров универсиады-2018.

Универсиада проводится по инициативе Министерства образования, Министерства спорта и туризма, Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов.-0-

Фото Вадима Якубёнка