Республиканские соревнования по лазер-рану соберут около 400 участников в Витебске

3 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске на площадке возле Летнего амфитеатра 8 сентября пройдут открытые республиканские соревнования по бегу и стрельбе из лазерного пистолета (лазер-ран), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации современного пятиборья.

Молодой вид спорта лазер-ран (его таковым признали в 2015 году) включает в себя бег и стрельбу из лазерного пистолета по мишени. В республиканских соревнованиях примут участие около 400 белорусских спортсменов. Приедут в Витебск люди разных возрастов: от шести и старше 70 лет. Длина дистанций будет варьироваться в зависимости от возрастной категории спортсменов: от 800 до 1,6 тыс.м. По ходу преодоления отрезков дистанции спортсменам предстоит пройти несколько огневых рубежей.

Победители и призеры будут определены в каждой заявленной возрастной категории (всего их 11), которых наградят медалью и дипломом. Каждый спортсмен получит сувенир и сертификат участника.

Организаторами соревнований выступили Белорусская федерация современного пятиборья, управление спорта и туризма Витебского облисполкома, горисполком и Международный союз современного пятиборья (UIPM).-0-