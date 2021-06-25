Республиканский турнир по торфяному футболу пройдет 26 июня в Пуховичском районе

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе 26 июня состоится республиканский турнир по торфяному футболу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

III Республиканский турнир по торфяному футболу пройдет в поселке Правдинский на участке торфяного месторождения Гала-Ковалевское филиала "Торфобрикетный завод "Сергеевичское" предприятия "Мингаз". Он приурочен к 90-летию белорусской энергосистемы. В турнире примут участие 19 команд, в составе которых будут и женщины.

"Торфяной футбол отличается зрелищностью, так как вместо травяного газона игра проходит на болоте. Движения игроков затруднены - они могут проваливаться по колено. Соревнования требуют много сил и выносливости, - рассказали в пресс-службе. - Родоначальником торфяного футбола считается финский лыжник Эса Ромппайнен. В середине 90-х он использовал болото для тренировок и придумал эту игру для поддержания хорошей физической формы. Позже его методика трансформировалась в отдельную разновидность футбола, который воспринимается как экстремальный вид соревнований".

Организаторами турнира выступают ГПО "Белтопгаз" и республиканский комитет профсоюза Белэнерготопгаза.-0-