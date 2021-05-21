Результаты финального женского заплыва ЧЕ на 100 м на спине аннулированы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште аннулировали результаты финального женского заплыва на дистанции 100 м на спине, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службы Европейской лиги плавания (LEN).

"Результат отменен из-за сбоя в системе хронометража. Повторный финал состоится 22 мая", - говорится в официальной публикации.

Ранее сообщалось, что в данном заплыве первенствовала британка Кэтлин Доусон, установившая новый рекорд чемпионата - 58,18 сек. За ней следовала Кира Туссан из Нидерландов - 59,02 сек. Третий результат был у Марии Каменевой - 59,13 сек. Теперь эти показатели аннулированы. Тем не менее, это решение не повлияет на итоговое положение белоруски Анастасии Шкурдай, которая завершила данный вид программы на 14-й позиции в итоговом протоколе.-0-