8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты выступления белорусских атлетов на II Европейских играх превзошли ожидания болельщиков. Об этом рассказал сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси, шеф белорусской миссии на II Европейских играх Вячеслав Дурнов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Перед стартом Европейских игр планировали выступить не хуже, чем в Баку в 2015 году (43 медали), а в итоге результат выступления белорусских атлетов на II Европейских играх превзошел ожидания болельщиков и наши планы", - отметил Вячеслав Дурнов.
Белорусские атлеты по итогам соревнований вошли в число лидеров европейского и мирового спорта, завоевав 69 медалей: 24 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых наград. Команда хозяев на спортивном форуме была представлена 221 спортсменом.
II Европейские игры в Минске прошли в Минске с 21 по 30 июня. 4 тыс. спортсменов из 50 государств соревновались в 15 видах спорта.
Официальный девиз игр - Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты"). Логотип - "папараць-кветка" (цветок папоротника), несущий символическое значение в культуре славян. Талисманом игр выступил лисенок по имени Лесик.
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