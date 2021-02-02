Рига примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Латвии. Информация о таком решении совета Международной федерации хоккея (IIHF) размещена на официальном сайте федерации, сообщает БЕЛТА.

Совет IIHF сослался на проблемы с COVID-19, а также на различные технические причины, по которым он решил провести турнир в одном городе.

"Держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами - это самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия", - говорится в сообщении. Решение о том, пройдут ли матчи со зрителями, пока не принято.

Как сообщалось, Международная федерация хоккея (IIHF) 18 января объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в этом году. ЧМ-2021 решили перенести из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира в Минске, отмечалось в заявлении IIHF.

Также сообщалось, что IIHF выплатит Минску компенсацию за перенос турнира.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.-0-