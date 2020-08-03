"Ритм" выиграл у "Виктории" в матче Кубка Беларуси по хоккею на траве

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистки гродненского "Ритма" выиграли у смолевичской "Виктории" в матче Кубка Беларуси по хоккею на траве. Игра завершилась в пользу подопечных Нины Дашко со счетом 4:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гродненским хоккеисткам пришлось приложить немало усилий, чтобы победить соперниц из Минской области. Основным действующим лицом в составе "Ритма" стала защитник Светлана Богушевич. Несмотря на амплуа, она сыграла активную роль в атакующих построениях гродненского клуба и открыла счет на 2-й минуте. Следующее взятие ворот болельщики увидели через 33 минуты матча. Отличилась игрок "Виктории" Диана Воронович.

Когда казалось, что встреча так и завершится вничью, "Ритм" взорвался серией результативных атак. На 45-й минуте второй свой мяч за игру забросила Светлана Богушевич. Через 10 минут увеличила счет Александра Сливинская, а на последней минуте Светлана Богушевич оформила хет-трик.

Завтра, 4 августа, в программе розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд запланирован поединок чемпионок страны ХК "Минск" и серебряных медалисток этого турнира гродненского "Ритма". В вечерней части программы сыграют "Виктория" и "Текстильщик-БарГУ". Завершится турнир в Барановичах 5 августа поединками "Ритм" - "Текстильщик-БарГУ" и "Минск" - "Виктория".-0-