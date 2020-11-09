9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роб Клинкхаммер и Франсис Паре не помогут "Динамо" в матчах выездной серии чемпионата КХЛ. Такая информация содержится на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.
Оба нападающих вынуждены остаться в Минске по медицинским показаниям. У Роба Клинкхаммера - повреждение нижней части тела, у Франсиса Паре - простуда.
На данный момент в списке травмированных все еще остаются Адам Альмквист, Александр Когалев и Вячеслав Грецкий.
Сегодня команда отправляется на выездную серию матчей - в Новосибирск, Хабаровск и Нур-Султан.
11 ноября минчане проведут матч с "Сибирью", 13 ноября им предстоит игра с "Амуром", а 15 ноября ждёт непростой поединок с казахстанским "Барысом".
В настоящее время "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 22-х матчах.-0-