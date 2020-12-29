Роберт Левандовски и Наоми Осака стали лучшими спортсменами 2020 года по версии AIPS

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски и японская теннисистка Наоми Осака были признаны лучшими спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В голосовании приняли участие 422 журналиста из 116 стран мира. Роберт Левандовски по итогам опроса набрал 16,32% голосов, Наоми Осака - 13,85%. Оба спортсмена впервые стали лауреатами премии AIPS.

У мужчин в первую пятерку также вошли британский пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон (14,38%), теннисист из Испании Рафаэль Надаль (9,95%), американский баскетболист Леброн Джеймс (9,51%) и прыгун с шестом из Швеции Арман Дюплантис (9,14%).

У женщин в числе лучших венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас (8,72%), теннисистки Серена Уильямс (США, 8,61%) и Ига Швентек (Польша, 8,16%), а также итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне (6,45%).

Польский футболист Роберт Левандовски в прошлом сезоне провел за "Баварию" 47 матчей во всех турнирах, забил 55 голов, стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 мяча). Ранее уроженец Варшавы был признан лучшим по версии Международной федерации футбола (ФИФА), а также стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист.

Наоми Осака завершила сезон 2020 года на третьем месте Женской теннисной ассоциации (WTA).-0-