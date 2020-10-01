Роберт Левандовский признан лучшим игроком футбольного сезона

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим игроком прошлого футбольного сезона в Европе по версии УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В минувшем сезоне 32-летний польский нападающий вместе с "Баварией" выиграл чемпионат Германии и победил в Лиге чемпионов. Кроме того, Роберт Левандовский стал лучшим бомбардиром немецкой бундеслиги, забив 34 гола, и чемпионской Лиги, 15 раз поразив ворота соперников. Он также признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Одноклубник Роберта Левандовского Мануэль Нойер стал лучшим голкипером ЛЧ, а еще один игрок "Баварии" Йозуа Киммих назван лучшим защитником. Бельгиец Кевин де Брейне из английского "Манчестер Сити" признан лучшим полузащитником.

Среди тренеров не было равных наставнику "Баварии" Хансу Флику.-0-