Роберто Карлос поделился прогнозом о предстоящем финале футбольной Лиги чемпионов

30 мая, Мадрид /Корр. БЕЛТА/. Звезда мирового футбола Роберто Карлос рассказал, чего ожидает от финала футбольной Лиги чемпионов, в котором встретятся английские клубы "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", передает корреспондент БЕЛТА.
"Мне бы хотелось видеть мадридский "Реал" в финале Лиги чемпионов, но это сейчас невозможно. Что касается нынешних финалистов, то у меня нет предпочтений. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проделали огромную работу и заслуженно сыграют в решающем матче за почетный трофей. "Ливерпуль" обладает преимуществом, поскольку уже в прошлом году дошел до финала, где играл с "Реалом", - отметил знаменитый бразильский футболист. По его словам, это будет очень сложный, но захватывающий матч.
Решающий поединок Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и лондонским "Тоттенхэмом" состоится 1 июня (22.00) на мадридском стадионе "Метрополитано".
Роберто Карлос - бразильский футболист, левый защитник. Он является чемпионом мира 2002 года, серебряным призером чемпионата мира 1998 года, входит в сотню лучших игроков по версии ФИФА, один из 19 футболистов, сыгравших более 100 матчей в Лиге чемпионов.-0-
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