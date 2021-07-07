Роджер Федерер не смог пройти в полуфинал Уимблдона

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленный швейцарский теннисист Роджер Федерер не смог пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/4 финала 39-летний восьмикратный триумфатор Уимблдона ничего не смог поделать с 18-летним польским теннисистом Хубертом Гуркачем, уступив в трех сетах - 3:6, 6:7 (4:7), 0:6. В поединке за выход в финал соперником поляка будет победитель последнего четвертьфинала, в котором канадский теннисист Феликс Оже-Альясим (19) играет с итальянцем Маттео Берреттини.

В первом сегодняшнем четвертьфинале лидер мирового рейтинга пятикратный триумфатор Уимблдона серб Новак Джокович уверенно переиграл в трех партиях венгерского теннисиста Мартона Фучовича - 6:3, 6:4, 6:4. В полуфинале серб сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым, который в пятисетовом поединке взял верх над российским теннисистом Кареном Хачановым - 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4.

Завтра на травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба станут известны участницы решающего поединка женского одиночного разряда. Четвертый номер рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (13). Во втором полуфинале первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти сыграет с немкой Ангеликой Кербер (28), которая выиграла Уимблдон в 2018 году.

Финальный матч женских состязаний состоится 10 июля, мужчины определят победителя 11 июля.

Общий призовой фонд 134-го по счету Уимблдонского турнира составляет 35 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 1,7 млн фунтов стерлингов. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем у женщин впервые стала румынка Симона Халеп, у мужчин свой пятый чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-