Роджер Федерер обыграл Маттео Берреттини, одержав первую победу на итоговом турнире АТР

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарец Роджер Федерер после неудачного старта одержал победу на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 2-го тура группы Бьорна Борга легендарный швейцарский теннисист, занимающий сейчас 3-е место в мировом рейтинге, переиграл итальянца Маттео Берреттини, у которого 8-я позиция, - 7:6 (7:2), 6:3.
На старте турнира Роджер Федерер уступил пятой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму, а Маттео Берреттини проиграл второму номеру рейтинга АТР сербу Новаку Джоковичу.
В первом туре состязаний в группе Андре Агасси первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль уступил победителю прошлого итогового турнира представителю Германии Александру Звереву (7-й номер рейтинга АТР) - 2:6, 4:6. В другом матче этого квартета грек Стефанос Циципас (6) победил в двух сетах россиянина Даниила Медведева (4) - 7:6 (7:5), 6:4.
После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета. Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2019 составляет $9 млн. Соревнования завершатся 17 ноября. В решающем поединке итогового турнира прошлого года Александр Зверев победил Новака Джоковича - 6:4, 6:3.-0-