Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Роман Елетнов допустил один промах на втором огневом рубеже и отстал от лидера гонки на 1 мин. 31,8 сек. Первым стал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад, который преодолел расстояние в 10 км за 25 мин. 27,2 сек. На второй позиции расположился его партнер по команде Эмильен Жаклен (отставание 25,5 сек.). Замкнул тройку лидеров немец Йоханнес Кюн (отставание 33 сек.).

Другие спортсмены сборной Беларуси показали следующие результаты: Антон Смольский - 25-й, Сергей Бочарников - 29-й. Максим Воробей завершил спринт на 97-й позиции.

Лучший результат среди белорусских спортсменок в спринте 9 января показала Ирина Кривко, заняв 13-е место.

Продолжатся состязания 11 января эстафетами у мужчин и женщин. Завершится этап Кубка мира по биатлону 12 января мужским и женским масс-стартами.-0-

Фото Дениса Костюченко