Роман Грибовский признан лучшим игроком ноября, Иван Биончик - лучший тренер

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Грибовский признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в ноябре. Таков результат традиционного опроса ассоциации "Белорусская федерация футбола", в котором участвуют журналисты ведущих белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В трех ноябрьских матчах чемпионата страны 26-летний нападающий гродненского "Немана" был одним из лидеров команды, забив три гола. Всего в завершившемся чемпионате Беларуси Роман Грибовский семь раз поражал ворота соперников. Гродненский "Неман" набрал 34 очка и занял 11-е место. По итогам голосования Роман Грибовский получил 27 из 36 возможных баллов, опередив Евгения Яблонского (БАТЭ, Борисов), Евгения Барсукова ("Славия", Мозырь) и Дениса Левицкого ("Гомель").

Лучшим тренером в ноябре стал наставник "Гомеля" Иван Биончик. В трех ноябрьских поединках его подопечные одержали две победы и один раз сыграли вничью. В последнем матче 31-го национального первенства "Гомель" победил в Солигорске чемпионов страны футболистов "Шахтера" и с 59 очками финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице. По результатам опроса журналистов Иван Биончик набрал 22 балла из 36 возможных. Он опередил своих коллег Виталия Жуковского (БАТЭ, Борисов), Александра Бразевича ("Слуцк") и Вячеслава Григорова ("Рух", Брест).-0-

Иван Биончик. Фото АБФФ