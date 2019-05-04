Роман Майкин из велогруппы "Минск" занял второе место на третьем этапе гонки "Пять колец Москвы"

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роман Майкин из белорусской велогруппы "Минск" занял второе место на третьем этапе гонки "Пять колец Москвы", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Российский велосипедист пополнил ряды минчан зимой текущего года и отличается хорошими спринтерскими качествами. В прошедшей гонке Роман Майкин сумел взойти на пьедестал почета, опередив Максима Сухова из команды Marathon-Tula, победителем стал Максим Пискунов, также представляющий эту российскую велогруппу.
После трех этапов в генеральной классификации лидирует Глеб Кугаевский (Тюменская область). Роман Майкин возглавил спринтерский зачет, а велогруппа "Минск" лидирует в зачете среди команд.
Заключительный, четвертый, этап протяженностью 149,6 км состоится в столице России 5 мая.
Велогонка на шоссе "Пять колец Москвы" проводится в российской столице с 1920 года. С 1993-го гонка стала международной. В 2007 году ее победителем был белорус Александр Кучинский.-0-
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