Роман Романов занял 6-е место на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Роман Романов занял 6-е место в мужской гонке по очкам на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу гонки Романов долгое время находился в лидирующей группе спортсменов, однако в итоге, заработав 50 очков, занял 6-е место.

Победу в мужской гонке по очкам праздновал британец Марк Стюарт (95 баллов). Серебро у Себастиана Мора Ведри из Испании (87 очков), а замкнул тройку сильнейших австриец Андреас Граф (55 баллов).

Еще один белорусский атлет Гордей Тищенко завершил данный вид программы на 16-й позиции итогового протокола.

С 31 октября по 3 ноября Минск принимает первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В состязаниях принимают участие 57 команд из 44 стран мира, которые спорят за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон и гонка по очкам.-0-