Роман Тишков занял 13-е место на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Новой Зеландии

Роман Тишков. Фото из архива
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велосипедист Роман Тишков занял 13-е место в омниуме на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в новозеландском Кэмбридже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На 13-й позиции в итоговом протоколе белорус расположился с 82 очками. Что касается победителей, то на треке не было равных новозеландцу Кемпбеллу Стюарту - 142 очка. Серебро выиграл австралиец Кэмерон Мейер - 133 пункта. Замкнул тройку сильнейших казахстанец Артем Захаров - 129 баллов.
Завершится 4-й в сезоне этап Кубка мира 8 декабря. Мужчины разыграют награды в индивидуальном спринте, 15-километровом скретче и 50-километровом мэдисоне. Женщины выявят сильнейших в омниуме и кейрине. -0-