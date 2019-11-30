Роман Тишков занял 18-е место на этапе КМ по велотреку в Гонконге

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Роман Тишков занял 18-е место на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Гонконге в дисциплине омниум, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На счету белорусского велогонщика 46 итоговых баллов. Золото в этом виде программы завоевал новозеландский спортсмен Кэмпбелл Стюарт, заработавший 142 очка. У серебряного медалиста Роджера Клюге из Германии на счету 133 пункта. Бронза у Тьери Шира из Швейцарии (125).

Гонконг принимает третий в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке. В программу соревнований с 29 ноября по 1 декабря вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон, скрэтч и гонка по очкам. Как и на аналогичных состязаниях в Минске и Глазго, в Гонконге разыгрываются медали и очки в олимпийский рейтинг. Следующие три этапа Кубка мира примут новозеландский Кембридж (6-8 декабря), австралийский Брисбен (13-15 декабря) и канадский Милтон (24-26 января 2020 года).-0-