Романьков: скромные результаты белорусских фехтовальщиков не повод опускать руки

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скромные результаты белорусских фехтовальщиков не повод опускать руки, заявил на встрече со спортсменами, которые готовятся ко Всемирным военным играм, победитель Олимпиады-1988, 10-кратный чемпион мира Александр Романьков, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и туризма Беларуси.

"В Беларуси отличные традиции в фехтовальном спорте. Многие наши мастера становились призерами и чемпионами Олимпийских игр: Елена Белова, Татьяна Самусенко, Борис Корецкий, Николай Алехин, Ирина Ушакова… В последнее время на крупных международных соревнованиях по фехтованию белорусы не блещут, но это не повод опускать руки. Верю, что вы не только на военных играх, но и при отборе на Олимпиаду в Токио сумеете мобилизоваться и выступите достойно", - сказал Александр Романьков.

Легендарный спортсмен пожелал успехов команде и выразил уверенность, что во время соревнований они проявят силу воли, настойчивость и целеустремленность.

На Всемирных военных играх Беларусь представят мастера сабельного фехтования Артем Новиков, Кирилл Кирпичев, Сергей Кисель, а также Дарья Андреева, Полина Касперович и Анна Иванищенко. Они примут участие в соревнованиях в личных и командных турнирах.

VII Всемирные военные игры пройдут с 15 по 27 октября в Ухани. Предполагается, участие в соревнованиях примут более 9 тыс. спортсменов-военнослужащих из 110 стран мира.-0-

Фото "Спортивная панорама"