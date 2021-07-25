Ромен Каннон из Франции и американка Ли Кифер выиграли Олимпиаду в мужской шпаге и женской рапире

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На Играх в столице Японии стали известны обладатели олимпийских наград в мужской шпаге и женской рапире, передает корреспондент БЕЛТА.
В стартах шпажистов не было равных французу Ромену Каннону, который, вдохновенно проведя решающий поединок, выиграл у венгра Гергея Шиклоши - 15:10. В непростом поединке за бронзу украинец Игорь Рейзлин победил представителя Италии Андреа Сантарелли со счетом 15:12.
Что касается исхода финальной встречи за золото в женской рапире, то оно завершилось в пользу американки Ли Кифер, выигравшей у россиянки Инны Дериглазовой - 15:13. Бронзовой медалисткой Игр среди рапиристок стала соотечественница Дериглазовой Лариса Коробейникова, с трудом победившая итальянку Аличе Вольпи - 15:14.-0-