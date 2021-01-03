Россия, Канада, США и Финляндия вышли в 1/2 финала молодежного ЧМ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На молодежном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне определились участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хоккеисты российской "молодежки" в четвертьфинале встретили упорное сопротивление со стороны сверстников из Германии, но все же сумели выиграть - 2:1.
В поединке за выход в финал подопечные Игоря Ларионова встретятся с хозяевами мирового первенства канадцами, которые взяли верх над командой Чехии с "сухим" счетом 3:0.
Хоккеисты Финляндии уступали в четвертьфинальном скандинавском дерби шведам 0:2, но в концовке сумели вырвать победу с результатом 3:2. В полуфинале финны сыграют со сборной США, которая уверенно переиграла в 1/4 финала словацких хоккеистов со счетом 5:2.
Полуфинальные матчи пройдут 4 января, решающий поединок за чемпионский титул и встреча за бронзовые награды состоятся 5 января.
На прошлом молодежном чемпионате планеты, проходившем в Чехии, золото завоевала команда Канады, победившая в финале россиян (4:3), а обладателями бронзы стали шведы, одолевшие в игре за третье место финнов (3:2).-0-