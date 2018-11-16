Россия примет чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2022 году

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия станет организатором чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Такое решение принято по итогам голосования на конгрессе Международной федерации волейбола (FIVB) в Канкуне (Мексика), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во Всероссийской федерации волейбола считают, что проведение чемпионата мира - знак уважения болельщикам, спортсменам и тренерам, ветеранам и руководству страны. "В России огромное количество любителей и преданных нашему спорту фанатов, они заслуживают того, чтобы вживую увидеть звезд мирового волейбола на домашнем чемпионате", - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года среди мужских команд - очередное крупное спортивное событие, которое принимает Россия. За последние годы в РФ проходили зимние Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу.

Города проведения и сроки чемпионата мира по волейболу - 2022 будут определены на административном совете FIVB в середине февраля 2019 года.