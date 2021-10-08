Россияне Мишина и Галлямов первенствовали на турнире по фигурному катанию серии "Челленджер"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не знали равных в состязаниях спортивных пар на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy, который проходит в Эспоо (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители набрали в сумме двух видов 227,13 балла. Второе место оставили за собой еще одни российские спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они лидировали после первого дня турнира, но не сумели сохранить первенство после произвольной программы - 213,72 балла. Бронза досталась американскому дуэту Эшли Кейн и Тимоти ЛеДюк - 193,00 балла.

Выступали в этом виде программы и белорусские спортсмены Богдана Лукашевич и Александр Степанов. Они по итогам произвольной и короткой программы получили от судей оценку 140,84 балла и заняли 10-е место в итоговом протоколе.

Серия "Челленджер" - ряд международных турниров по фигурному катанию на коньках, проводимая под эгидой Международного союза конькобежцев с 2014 года в качестве дополнения к серии Гран-при по фигурному катанию.-0-