Россияне обыграли бразильцев и вышли в полуфинал ЧМ по пляжному футболу

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по пляжному футболу в парагвайском Асунсьоне определились участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы планеты бразильцы в поединке 1/4 финала выигрывали у россиян со счетом 3:1, но в итоге проиграли 3:4. Россияне были соперниками белорусов на групповом этапе мирового первенства. В борьбе за выход в финал сборная России встретится с командой Италии, которая одержала волевую победу над швейцарцами - 5:4.

Еще один соперник белорусской дружины команда Сенегала уступила Португалии с результатом 2:4. В полуфинале португальцы сыграют с японской сборной, обыгравшей в четвертьфинале уругвайцев - 3:2.

Встречи 1/2 финала пройдут 30 ноября, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 1 декабря.

Сборная Беларуси, дебютировавшая в финальном турнире чемпионата планеты под руководством испанского специалиста Николаса Альварадо, на групповом этапе победила команду ОАЭ (5:1), а затем уступила сенегальцам (2:7) и россиянам (3:5).

На прошлом мировом первенстве, проходившем на Багамских островах в 2017 году, свой 14-й чемпионский титул завоевала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити с результатом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие в матче за 3-е место итальянцев со счетом 5:3.-0-