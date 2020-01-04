Россияне обыграли хоккеистов Балтии на Рождественском турнире в Минске

Во время матча

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду минской "Чижовка-Арены" сегодня проходят очередные матчи XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке команд предварительной группы D хоккеисты России уверенно переиграли сборную Балтии со счетом 14:5.

В первый игровой день балтийская дружина сыграла вничью с командой Германии (7:7). Завтра в заключительном матче россияне встретятся с хоккеистами Германии.

В группе С финские хоккеисты были сильнее украинцев - 6:1, которые вчера взяли верх над командой Швейцарии (4:1). В воскресенье, 5 января, финны сыграют со швейцарцами.

Сегодня вечером состоятся еще два поединка. В группе А команда Президента Беларуси будет соперничать с дебютантами Рождественского турнира хоккеистами США (начало в 19.00; большая арена). Вчера белорусы были сильнее сборной Международной федерации хоккея - 11:3.

Завершат второй игровой день представители группы В - сборная Балкан и Китая (19.30; малая арена).

После завершения первого этапа в полуфинал выйдут победители четырех групп.-0-

Фото Андрея Покумейко