Россияне одержали волевую победу над сборной Латвии, США разгромили Данию на чемпионате мира по хоккею

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной России одержали пятую победу подряд на чемпионате мира в Словакии, обыграв команду Латвии со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отличие от предыдущих встреч игра с латвийскими хоккеистами сложилась для россиян непросто. В середине первого периода они впервые на этом турнире оказались в роли догоняющих, когда Оскар Цибульскис реализовал численный перевес. Во второй двадцатиминутке россияне смогли полностью завладеть инициативой, а потом Дмитрий Орлов восстановил равновесие, а Никита Гусев и Никита Кучеров забросили еще две шайбы в ворота Элвиса Мерзилкина. В третьем периоде результат не изменился.

Турнирное положение в группе В: Россия - 15 очков (5 матчей), Швейцария - 12 (4), Чехия - 12 (5), Швеция - 9 (4), Латвия - 6 (5), Норвегия - 3 (5), Австрия - 0 (5), Италия - 0 (5).

В группе А сборная США переиграла хоккеистов Дании со счетом 7:1 (4:0, 2:1, 1:0).

Турнирное положение в группе А: Финляндия - 13 (5), Германия - 12 (4), США - 11 (5), Канада - 9 (4), Словакия - 6 (5), Дания - 5 (5), Франция - 1 (5), Великобритания - 0 (5).

Сегодня на мировом первенстве состоятся еще 4 поединка:

группа А - Канада - Германия (начало в 17.15), Великобритания - Словакия (21.15).

группа В - Италия - Норвегия (17.15), Швеция - Швейцария (21.15).

По итогам первого этапа борьбу за награды продолжат по 4 лучшие команды из двух групп.-0-