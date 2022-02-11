Россияне одержали вторую победу на хоккейном турнире ОИ

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российские хоккеисты одержали вторую тяжелую победу на олимпийском турнире в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня, имея игровое преимущество, россияне смогли выйти вперед только в середине второго периода, когда цели достиг бросок уроженца Минска Павла Карнаухова. Датчане приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения, на последней минуте третьего периода заменили вратаря шестым полевым игроком, но отыграться так и не смогли. Более того, за 6 секунд до финальной сирены Кирилл Семенов поразил пустые ворота датской сборной - 2:0. В первом туре соревнований в предварительной группе В российские хоккеисты одолели швейцарцев - 1:0, а датчане переиграли чехов - 2:1. Сегодня сборная Чехии встретится с командой Швейцарии.

Вчера в квартете А хоккеисты Канады без особых проблем обыграли сборную Германии со счетом 5:1, а команда США не оставила никаких шансов на успех дебютанту Олимпиады сборной Китая - 8:0.

В группе С сегодня состоятся два поединка: Швеция - Словакия, Финляндия - Латвия.

После финиша первого этапа прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля. В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-