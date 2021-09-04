Россияне победили футболистов Кипра в квалификации чемпионата мира

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России обыграли киприотов со счетом 2:0 в гостевом отборочном матче чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Никосии прошла с преимуществом команды Валерия Карпина. В начале игры Александр Ерохин забил первый мяч, а после перерыва Рифат Жемалетдинов закрепил успех гостей. В предыдущем туре россияне в Москве разошлись миром с хорватами (0:0), а киприоты неожиданно проиграли в гостях мальтийцам (0:3). Также сегодня в группе Н словенцы выиграли в Любляне у Мальты - 1:0. Позже хорваты встретятся в Братиславе со словаками. Положение команд: Россия - 10 очков (5 матчей), Хорватия - 7 (4), Словения - 7 (5), Словакия - 6 (4), Мальта - 4 (5), Кипр - 4 (5).

Сборная Финляндии победила в Хельсинки казахстанскую команду - 1:0. Позже футболисты Украины примут в Киеве лидера группы D сборную Франции. В прошлом туре оба соперника завершили свои поединки вничью - украинцы в гостях у Казахстана (2:2), а французы дома с Боснией и Герцеговиной (1:1). Положение команд: Франция - 8 (4), Финляндия - 5 (3), Украина - 4 (4), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).

В Дублине аутсайдеры группы А футболисты Ирландии и Азербайджана сыграли вничью - 1:1. Сборная Сербии обыграла в Белграде Люксембург со счетом 4:1. Положение команд после четырех туров: Сербия - 10, Португалия - 10, Люксембург - 6, Ирландия - 1, Азербайджан - 1.

Сборная Беларуси свой четвертый матч в квалификационной группе Е проведет завтра в Казани против команды Уэльса. На этой неделе белорусы уступили в Остраве сборной Чехии со счетом 0:1. Футболисты Уэльса в товарищеском матче сыграли вничью в гостях у финнов - 0:0. Еще в одном завтрашнем поединке бельгийцы примут в Брюсселе чехов. Положение команд: Бельгия - 10 (4), Чехия - 7 (4), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (3), Эстония - 0 (3).-0-