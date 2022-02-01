Россияне победили команду Грузии и вышли в полуфинал ЧЕ по мини-футболу

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах определяются последние участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем матче 1/4 финала сборная России со счетом 3:1 победила дебютанта финальной части континентального первенства команду Грузии, которая сенсационно пробилась в плей-офф. В полуфинале российским спортсменам предстоит встретиться со сборной Украины, которая вчера переиграла в Амстердаме казахстанскую команду - 5:3.

В заключительном четвертьфинале сборная Испании сыграет с командой Словакии. Победитель этого противостояния в полуфинале будет соперничать с действующими чемпионами Старого Света португальцами, которые одолели еще одного новичка ЧЕ команду Финляндии с результатом 3:2.

Полуфинальные матчи пройдут 4 февраля, финальный поединок 12-го чемпионата Европы по мини-футболу и встреча за бронзу состоятся 6 февраля в Амстердаме.

На предыдущем континентальном первенстве, проходившем в 2018 году в Словении, свой первый в истории чемпионский титул завоевала сборная Португалии, победившая в решающем поединке команду Испании со счетом 3:2. В матче за бронзовые медали россияне взяли верх над сборной Казахстана - 1:0. Чаще других чемпионами Европы становились испанцы, у которых семь титулов. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-