Россияне победили корейцев на гандбольном чемпионате мира в Египте

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольном чемпионате планеты в Египте сегодня завершаются состязания в четырех предварительных группах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Российские гандболисты завершили выступление в квартете Н победой над командой Республики Корея со счетом 30:26. Первый тайм встречи с аутсайдером россияне провели слабо, завершив его вничью - 15:15. После перерыва российские гандболисты сыграли лучше и в итоге победили с разницей в четыре мяча.

В последнем поединке этой группы сборная Беларуси встретится со словенцами (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом туре белорусы сыграли вничью с россиянами (32:32), а затем разгромили корейскую команду (32:24). Словенские гандболисты сначала сокрушили корейцев (51:29), а потом проиграли россиянам (25:31). Независимо от исхода заключительной встречи белорусы, россияне и словенцы продолжат выступление на втором групповом этапе мирового первенства.

В группе G гандболисты Северной Македонии обыграли чилийцев с результатом 32:29 и пробились в следующую стадию соревнований. Позже сыграют сборные Швеции и Египта, которые досрочно обеспечили себе путевки в следующий раунд турнира.

Также сегодня вечером состоятся заключительные игры еще в двух группах:

Е: Австрия - Норвегия, Франция - Швейцария. Турнирное положение: Франция - 4 очка, Норвегия - 2, Швейцария - 2, Австрия - 0;

F: Португалия - Алжир, Марокко - Исландия. Турнирное положение: Португалия - 4, Исландия - 2, Алжир - 2, Марокко - 0.

В остальных предварительных квартетах матчи третьего тура пройдут 19 января:

А: Германия - Венгрия, Кабо-Верде - Уругвай. Положение команд: Германия - 4, Венгрия - 4, Уругвай - 0, Кабо-Верде - 0;

В: Испания - Тунис, Польша - Бразилия. Положение команд: Испания - 3, Польша - 2, Бразилия - 2, Тунис - 1;

С: Хорватия - Катар, Ангола - Япония. Положение команд: Катар - 4, Хорватия - 3, Япония - 1, Ангола - 0;

D: Бахрейн - ДР Конго, Дания - Аргентина. Положение команд: Дания - 4, Аргентина - 4, ДР Конго - 0, Бахрейн - 0.

Предварительный раунд завершится 19 января, после чего по три лучших команды из каждой группы выйдут во второй этап, на котором они будут разделены на четыре шестерки. Затем по две лучших сборных попадут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-