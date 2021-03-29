Россияне проиграли французам на молодежном чемпионате Европы по футболу

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты России потерпели первое поражение в финальном этапе молодежного чемпионата Европы (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором матче предварительной группы С россияне проиграли сверстникам из Франции со счетом 0:2. На старте турнира российские футболисты разгромили исландцев со счетом 4:1, а французы уступили датчанам 0:1. Сборная Дании во втором туре обыграла исландцев с результатом 2:0 и вышла в лидеры. Положение команд после двух игровых дней: Дания - 6 очков, Франция - 3, Россия - 3, Исландия - 0.

Результаты встреч 2-го тура в остальных группах:

А - Германия - Нидерланды - 1:1, Румыния - Венгрия - 2:1. Положение команд: Германия - 4, Румыния - 4, Нидерланды - 2, Венгрия - 0.

В - Испания - Италия - 0:0, Чехия - Словения - 1:1. Положение команд: Испания - 4, Чехия - 2, Италия - 2, Словения - 1.

D - Хорватия - Швейцария - 3:2, Португалия - Англия - 2:0. Положение команд: Хорватия - 6, Швейцария - 3, Португалия - 3, Англия - 0.

Заключительные поединки групповой стадии состоятся 30 и 31 марта.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки 1/4 финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-