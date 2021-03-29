Россияне проиграли французам на молодежном чемпионате Европы по футболу

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 29 марта 2021
Минск Малооблачно +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:19 Авиакомпания AirBaltic возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск Общество
09:15 Рыбак провалился под лед на озере в Гомельском районе Происшествия
09:14 Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 19-го тура Спорт
09:13 Четыре медали выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии Спорт
09:05 "Джунгли-парк" в Гомеле приглашает любителей обезьянок, енотов, морских свинок и других животных Регионы
09:00 Аспекты выгодного сотрудничества. Комплекс Minsk World объединяет интересы строителей и производителей Экономика
09:00 Хватит ждать подходящего момента! На покупку квартиры в Minsk World по АКЦИИ осталось три дня! Общество
08:55 Чемпионат МВД по рукопашному бою стартует в Могилеве 31 марта Регионы
08:46 Не менее 20 человек пострадали от взрыва на НПЗ в Индонезии В мире
08:33 Россияне проиграли французам на молодежном чемпионате Европы по футболу Спорт
08:19 Японию и Южную Корею накрыла песчаная буря В мире
08:08 Льюис Хэмилтон выиграл первый в сезоне этап "Формулы-1" Спорт
08:00 Картина выходных: 30 лет ГУБОПиК МВД, учения десантников и планы по вакцинам от COVID-19 Общество
07:50 Футболисты Грузии не удержали победу над испанцами в квалификации ЧМ Спорт
07:42 Свыше 8 тыс. школьников планируют оздоровить на весенних каникулах в Брестской области Регионы
07:28 Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз снят с мели В мире
07:16 Стартует международный этап продажи билетов на "Славянский базар" Культура
00:50 В Индонезии горит нефтеперерабатывающий завод В мире
00:25 В столичном ФОКе из-за паров хлора 82 человека эвакуированы и 1 госпитализирован Происшествия
28.03.21
28.03.21 23:58 Два человека убиты при стрельбе в Мэриленде В мире
28.03.21 23:15 Суэцкий коллапс: очередь судов на проход в канал выросла до 65 километров В мире
28.03.21 22:33 В Словении введут жесткий карантин и ограничат выезд из страны В мире
28.03.21 22:05 В Теннесси четыре человека погибли в результате наводнений В мире
28.03.21 21:28 Лапицкий: главный бренд "Славянского базара" - атмосфера праздника Культура
28.03.21 20:55 Более 565 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
28.03.21 20:29 ФОТОФАКТ: Могилевский зоосад - любимое место отдыха могилевчан Регионы
28.03.21 20:02 Малкина: соглашение о пенсиях важно для свободного перемещения трудовых ресурсов Общество
28.03.21 19:31 Грузовик Evergreen перекрыл дорогу в Китае, повторив ЧП в Суэцком канале В мире
28.03.21 18:59 Из мозамбикского города Палма эвакуировали 1,8 тыс. человек В мире
28.03.21 18:24 Самолет из Москвы с благополучно сел в Краснодаре - аэропорт В мире
Все новости
Все новости
Спорт
29 марта 2021, 08:33

Россияне проиграли французам на молодежном чемпионате Европы по футболу

Защитник сборной Франции Колин Дагба и полузащитник российской команды Даниил Лесовой. Фото EPA - EFE
Защитник сборной Франции Колин Дагба и полузащитник российской команды Даниил Лесовой. Фото EPA-EFE

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты России потерпели первое поражение в финальном этапе молодежного чемпионата Европы (U-21), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором матче предварительной группы С россияне проиграли сверстникам из Франции со счетом 0:2. На старте турнира российские футболисты разгромили исландцев со счетом 4:1, а французы уступили датчанам 0:1. Сборная Дании во втором туре обыграла исландцев с результатом 2:0 и вышла в лидеры. Положение команд после двух игровых дней: Дания - 6 очков, Франция - 3, Россия - 3, Исландия - 0.

Результаты встреч 2-го тура в остальных группах:

А - Германия - Нидерланды - 1:1, Румыния - Венгрия - 2:1. Положение команд: Германия - 4, Румыния - 4, Нидерланды - 2, Венгрия - 0.

В - Испания - Италия - 0:0, Чехия - Словения - 1:1. Положение команд: Испания - 4, Чехия - 2, Италия - 2, Словения - 1.

D - Хорватия - Швейцария - 3:2, Португалия - Англия - 2:0. Положение команд: Хорватия - 6, Швейцария - 3, Португалия - 3, Англия - 0.

Заключительные поединки групповой стадии состоятся 30 и 31 марта.

После завершения первого этапа соревнований в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Поединки 1/4 финала намечено провести 31 мая, полуфиналы пройдут 3 июня, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
молодежь футбол чемпионат Европы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 19-го тура
Анастасия Салос. Фото из архива Четыре медали выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии
Фото из Twitter-аккаунта Льюиса Хэмилтона Льюис Хэмилтон выиграл первый в сезоне этап "Формулы-1"
Фото Getty Images Футболисты Грузии не удержали победу над испанцами в квалификации ЧМ
Фото из архива Французские футболисты победили казахстанцев в квалификации ЧМ
Фото из архива "Цмокi-Мiнск" проиграли "Химкам" в матче Единой лиги ВТБ
Главное
Александр Лукашенко и Дмитрий Пиневич Лукашенко: дело чести Минздрава и НАН в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину от COVID-19
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1050 пациентов с COVID-19, выписаны 1319
Малкина: соглашение о пенсиях важно для свободного перемещения трудовых ресурсов
Аспекты выгодного сотрудничества. Комплекс Minsk World объединяет интересы строителей и производителей
Топ-новости
Картина выходных: 30 лет ГУБОПиК МВД, учения десантников и планы по вакцинам от COVID-19
Лапицкий: главный бренд "Славянского базара" - атмосфера праздника
Хватит ждать подходящего момента! На покупку квартиры в Minsk World по АКЦИИ осталось три дня!
Рахманов: у журналистов могут появиться телохранители
ФОТОФАКТ: На полигоне Брестский проходит тактическое учение белорусских десантников
Четыре медали выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии
Каждый виновный будет привлечен к ответственности - СК
Белгидромет опроверг заявление Литвы об отключении станций мониторинга радиации
Пиневич: по прогнозам, с конца марта заболеваемость COVID-19 в Беларуси возрастет
Азаренко и Соболенко вышли в 1/8 финала турнира в Майами
Возле станции метро "Пушкинская" задержан мужчина с оружием
СК: продолжается установление обстоятельств противоправной деятельности Степана Путило и иных лиц
Начат прием заявок на национальный конкурс "Золотая Литера"
"Алмаз" из Дятловского района выиграл "Золотую шайбу" в младшей возрастной группе дивизиона Б
Мезенцев: время и внешнее давление требуют от Беларуси и России более тесно объединять усилия
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.