Россияне Тарасова и Морозов выиграли турнир серии "Челленджер" по фигурному катанию в Польше

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли турнир серии "Челленджер" в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам двух программ россияне набрали 228,49 балла. Второе место заняли спортсмены из США Джессика Калаланг и Брайан Джонсон - 196,85 балла. Бронза у еще одного российского дуэта Ясмина Кадырова и Иван Бальченко - 192,94 балла.

Выступавшие в столице Польши представители Беларуси Екатерина Юрова и Дмитрий Бушланов с итоговой оценкой 149,93 балла заняли 11-е место.

В соревнованиях мужчин-одиночников первенствовал японец Сота Ямамото с результатом по сумме двух видов программы 247,65 балла. Второе место на счету итальянца Даниэля Грассля - 242,96 балла. Третья позиция в итоговом протоколе у россиянина Петра Гуменника - 242,91 балла.

Представитель Беларуси Константин Милюков завершил этот старт на 13-м месте с оценкой 204,28 балла.-0-