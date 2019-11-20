Россияне уступили испанцам, канадские теннисисты одержали вторую победу в Кубке Дэвиса

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские теннисисты проиграли команде Испании в групповой стадии финального турнира Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура группы В россияне, разгромившие на старте действующих обладателей Кубка Дэвиса хорватов (3:0), уступили испанцам со счетом 1:2. Сегодня испанцы сыграют с хорватами.

Первыми пропуск в четвертьфинальную стадию обеспечили себе канадцы, одержавшие две виктории с одинаковым счетом 2:1. На старте соревнований в группе F они обыграли итальянцев, а затем взяли верх над командой США. Американцы сегодня встретятся с итальянцами.

В группе D шансы на выход в плей-офф потеряли колумбийцы, уступившие бельгийцам (1:2) и австралийцам (0:3). Сегодня оба фаворита сыграют между собой.

Сегодня матчи 2-го тура пройдут еще в трех группах:

А - Сербия - Япония.

С - Аргентина - Германия.

Е - Великобритания - Нидерланды.

С этого года самый почетный трофей среди мужских теннисных сборных разыгрывают 18 команд, разделенных на предварительном этапе на шесть групп. После завершения группового этапа шесть победителей и две лучшие команды из занявших вторые места выйдут в четвертьфинал. Обладатель Кубка Дэвиса-2019 определится в испанской столице 24 ноября.

Самой титулованной командой в Кубке Дэвиса является сборная США, у которой 32 трофея. В финале прошлого года теннисисты Хорватии со счетом 3:1 обыграли французов.-0-