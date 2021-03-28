Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золото ЧМ по фигурному катанию в Швеции

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА /. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли состязания танцевальных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который завершился в Стокгольме (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка российского дуэта – 221,17 балла. Серебряными медалистами стали американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью – 214,71 балла. Бронзу на свой счет записали канадские фигуристы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье – 214,35 балла.

Напомним, что белорусский танцевальный дуэт Виктория Семенюк и Илья Юхимук завершили свое выступление после ритм-танца. С оценкой 51,15 балла они заняли 28-е место в итоговом протоколе.-0-

В медальном зачете завершившегося планетарного форума-2021 первенствовали российские фигуристы, выигравшие три золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. На второй позиции сборная США (1-1-0). Третье место у команды Японии (0-1-1).