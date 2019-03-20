Россияне Владимир Морозов и Евгения Тарасова лидируют на ЧМ по фигурному катанию в Японии

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне Владимир Морозов и Евгения Тарасова лидируют на стартовавшем чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на лед комплекса Saitama Super Arena вышли спортсмены в парном катании, которые представили короткую программу. По итогам выступления лидируют россияне Владимир Морозов и Евгения Тарасова - 81,21 балла. На второй строке итогового протокола разместились китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун (79,24 очка), на третьей позиции - их партнеры по команде Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51 балла).

Французские фигуристы, чемпионы Европы 2019 года в Минске Морган Сипре и Ванесса Джеймс допустили ошибку и занимают седьмую позицию - 68,67 очка. Первые награды мирового форума будут разыграны по итогам выступлений в произвольной программе 21 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию продолжится сегодня одиночным выступлением у женщин.-0-