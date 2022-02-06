Россияне вышли вперед на олимпийском командном турнире фигуристов

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Российские фигуристы вышли в лидеры после второго дня олимпийского командного турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После сегодняшних выступлений с короткими программами у женщин и произвольными у мужчин россияне набрали 45 очков и на три балла обошли сборную США. На третьем месте команда Японии (39 очков), на четвертой позиции фигуристы Канады (30), квинтет сильнейших замыкает сборная Китая (29).
Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится завтра произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц. За первое место в каждом виде команда получит 10 очков, за пятое - 6.
Во вторник, 8 февраля, начнется мужской турнир, в котором Беларусь представит Константин Милюков. Женские одиночные состязания с участием белорусской фигуристки Виктории Сафоновой пройдут 15 и 17 февраля.-0-