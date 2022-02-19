Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 19 февраля 2022
Минск +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:47 ФОТОФАКТ: Серебряный призер Пекина-2022 Анна Гуськова прилетела в Минск Спорт
11:46 СК: блокировщики дорог заключены под стражу спустя 1,5 года Происшествия
11:41 Россиянин Александр Большунов завоевал олимпийское золото в лыжном марафоне Спорт
11:34 На Обуз-Лесновском полигоне разыграют финальный эпизод учений "Союзная решимость" Общество
11:30 Преступную схему обогащения руководства завода ветпрепаратов выявили в Гомеле Происшествия
11:21 Беларусь передала Кубе гуманитарную помощь Общество
11:13 Военный политолог: США нужен хаос в Европе В мире
11:04 В Беларусь прибыли представители Латвии и Литвы для наблюдения за учениями "Союзная решимость" Общество
10:59 Белорусская конькобежка Марина Зуева вышла в финал олимпийского масс-старта Спорт
10:45 В ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию В мире
10:40 Олимпийские командные соревнования горнолыжников перенесены на 20 февраля Спорт
10:31 Белорусский конькобежец Игнат Головатюк не попал в финал олимпийского масс-старта Спорт
10:21 В Солигорске мальчик провалился под лед, его спас прохожий Происшествия
10:16 В Беларуси скорректирована ставка экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов Экономика
10:09 МТЗ заинтересован в организации производства лесной техники в Череповце Экономика
09:55 Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/4 финала турнира в Марселе Спорт
09:38 Межгосцентр в структуре Таможенного комитета Союзного государства планируется разместить в Минске Общество
09:22 Мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках Минска Регионы
09:12 Зампред Госкомимущества проводит прямую телефонную линию Общество
09:08 Новозеландский фристайлист Нико Портеус выиграл золото Олимпиады в хафпайпе Спорт
09:01 Участники XXIV зимних Олимпийских игр сегодня разыграют 8 комплектов наград Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии Общество
07:00 Картина дня: переговоры Лукашенко и Путина, 100-летие Михаила Савицкого и первые перелетные птицы Общество
00:44 В Луганске произошел взрыв В мире
00:13 В Нью-Йорке открылись центры профилактики случаев передозировки наркотиками В мире
18.02.22
18.02.22 23:31 Эйсмонт: поддерживая беглых, Европа поддерживает терроризм и экстремизм Общество
18.02.22 23:24 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 418 млн В мире
18.02.22 22:52 Шпилевская: США пытаются представить Беларусь и Россию агрессорами, чтобы держать Европу в страхе Общество
18.02.22 22:39 Жук: Запад проводит крупнейшую за последние годы информационную военную операцию Политика
18.02.22 22:36 Боровик: заявления о якобы готовящемся нападении на Украину - спланированная операция Запада Политика
Все новости
Все новости
Спорт
19 февраля 2022, 11:41

Россиянин Александр Большунов завоевал олимпийское золото в лыжном марафоне

Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
Белорусская конькобежка Марина Зуева вышла в финал олимпийского масс-старта
Олимпийские командные соревнования горнолыжников перенесены на 20 февраля

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Россияне заняли два первых места в олимпийском лыжном марафоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою третью золотую медаль пекинских Игр завоевал Александр Большунов, который пробежал 30 км за 1 час. 11 мин. 32,7 сек. Всего на 5,5 сек. от чемпиона отстал его соотечественник Иван Якимушкин, бронзовым призером стал норвежский лыжник Симен Крюгер (+7,0 сек.). Из-за неблагоприятных погодных условий начало сегодняшнего масс-старта было отложено на час. Кроме того, дистанция была сокращена с 50 до 30 км. До этого на Олимпиаде-2022 Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Завтра участники олимпийских соревнований по лыжным гонкам разыграют последний комплект наград - женщины определят сильнейших на дистанции 30 км.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай Олимпиада
Новости рубрики Спорт
ФОТОФАКТ: Серебряный призер Пекина-2022 Анна Гуськова прилетела в Минск
Белорусская конькобежка Марина Зуева вышла в финал олимпийского масс-старта
Фото из архива Олимпийские командные соревнования горнолыжников перенесены на 20 февраля
Белорусский конькобежец Игнат Головатюк не попал в финал олимпийского масс-старта
Илья Ивашко. Фото из архива Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/4 финала турнира в Марселе
Фото Getty Images Новозеландский фристайлист Нико Портеус выиграл золото Олимпиады в хафпайпе
Главное
Лукашенко: мы впервые за десятки лет оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент
Лукашенко и Путин 19 февраля поучаствуют в мероприятиях по военному сотрудничеству
Лукашенко про референдум: мы проведем его достойно в соответствии с интересами белорусского народа
Минздрав обновил рекомендации об оказании медпомощи пациентам до 18 лет с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко: тот, кто в санкционной войне полез на передовую, сильно пострадает
В Беларусь прибыли представители Латвии и Литвы для наблюдения за учениями "Союзная решимость"
ФОТОФАКТ: Серебряный призер Пекина-2022 Анна Гуськова прилетела в Минск
Белорусская конькобежка Марина Зуева вышла в финал олимпийского масс-старта
Беларусь передала Кубе гуманитарную помощь
Карпенко: все готово к проведению референдума на высоком организационном уровне
Жук: Запад проводит крупнейшую за последние годы информационную военную операцию
Parimatch поздравляет "Челси" с завоеванием титула чемпиона мира
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии
В Беларуси скорректирована ставка экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов
Иванец: только в единстве мы сможем продолжить путь построения независимой процветающей Беларуси
Назаров: разработано почти 50% поврежденных январской стихией буреломных участков
Чуприс рассказала о гарантиях, прописанных в проекте Конституции
Миссия наблюдателей от СНГ дала положительную оценку готовности избирательных участков
С 21 февраля изменятся правила пользования газом. Вот, что нужно об этом знать
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.