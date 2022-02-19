Россиянин Александр Большунов завоевал олимпийское золото в лыжном марафоне

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Россияне заняли два первых места в олимпийском лыжном марафоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою третью золотую медаль пекинских Игр завоевал Александр Большунов, который пробежал 30 км за 1 час. 11 мин. 32,7 сек. Всего на 5,5 сек. от чемпиона отстал его соотечественник Иван Якимушкин, бронзовым призером стал норвежский лыжник Симен Крюгер (+7,0 сек.). Из-за неблагоприятных погодных условий начало сегодняшнего масс-старта было отложено на час. Кроме того, дистанция была сокращена с 50 до 30 км. До этого на Олимпиаде-2022 Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне и эстафете, а также завоевал серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Завтра участники олимпийских соревнований по лыжным гонкам разыграют последний комплект наград - женщины определят сильнейших на дистанции 30 км.-0-