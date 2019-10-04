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04 октября 2019, 16:57

Россиянин Александр Георгиев стал победителем ЧМ по шашкам-100

Фото ГТРК "Башкортостан"
Фото ГТРК "Башкортостан"

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем чемпионата мира по международным шашкам-100 среди мужчин в классической программе, который завершился 3 октября в Ямусукро (Кот-д'Ивуар), стал россиянин Александр Георгиев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россиянин набрал 28 очков и в 10-й раз стал чемпионом мира. На второй позиции разместился 15-летний китайский спортсмен Пань Имин, на его счету 27 баллов. С таким же количеством очков третье место занял именитый латвийский шашист Гунтис Валнерис.

Белорусский гроссмейстер Михаил Семенюк занял 15-е место.

Участие в мировом форуме приняли 20 сильнейших спортсменов из 12 стран, которые прошли серьезный отбор на континентальных турнирах.-0-

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