Александр Логинов выиграл спринт на ЧМ в Антхольце, Мартен Фуркад - 3-й, Антон Смольский - 15-й

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стрелявший без промахов российский биатлонист преодолел 10-километровую гонку за 22 мин. 48,1 сек. Серебро завоевал француз Кентен Фийон-Майе, на счету которого один промах. Он отстал от новоиспеченного чемпиона мира на 6,5 сек. Замкнул тройку сильнейших еще один француз Мартен Фуркад, не допустивший ошибок на огневых рубежах. Семикратный обладатель Большого хрустального глобуса уступил Логинову 19,5 сек.

