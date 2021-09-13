Россиянин Даниил Медведев впервые выиграл US Open

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев впервые стал победителем открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке российский теннисист обыграл в трех партиях первую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 6:4, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. До этого Даниил Медведев дважды неудачно играл в финалах "Большого шлема": на US Open-2019 он уступил швейцарцу Роджеру Федереру, а на Australian Open-2021 - Новаку Джоковичу.

В решающем поединке женского одиночного разряда US Open 18-летняя британка Эмма Радукану, занимающая 150-е место в мировом рейтинге, обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес (73-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:3. Эмма Радукану пробилась в основную сетку US Open через квалификацию. Лейла Фернандес в полуфинале победила вторую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко.

В финале юниорского турнира 17-летняя белорусская теннисистка Кристина Дмитрук (1018) уступила своей американской сверстнице Робин Монтгомери (365) - 2:6, 4:6.

Общий призовой фонд US Open-2021 составил $57,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработали по $2,5 млн. В прошлом году чемпионский титул у мужчин впервые завоевал австриец Доминик Тим, у женщин второй раз турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака.-0-