Россиянин Даниил Медведев второй раз подряд вышел в финал итогового турнира АТР

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Даниил Медведев (2-й номер мирового рейтинга) второй раз подряд пробился в финал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом полуфинале в итальянском Турине российский теннисист обыграл в двух партиях норвежца Каспера Рууда (8) - 6:4, 6:2. Соперником Даниила Медведева по завтрашнему решающему поединку будет победитель встречи между первой ракеткой планеты сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым, занимающим 3-е место в рейтинге АТР.
Первыми финалистами парного разряда стали американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери, одолевшие сегодня в трехсетовом матче хорватский дуэт Никола Мектич / Мате Павич - 4:6, 7:6 (7:3), 10:4. Во втором полуфинальном матче аргентинско-испанский тандем Орасио Себальос / Марсель Гранольерс встретится с французской парой Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю.
Победители полуфинальных баталий 21 ноября встретятся в решающих матчах. Общий призовой фонд нынешних состязаний лучших теннисистов планеты составляет $7,25 млн.
В финале итогового турнира АТР-2020, проходившего в Лондоне, Даниил Медведев выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима - 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Швейцарец Роджер Федерер 6 раз становился победителем итогового турнира, по 5 титулов у Новака Джоковича, чеха Ивана Лендла и американца Пита Сампраса.-0-