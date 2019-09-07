Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и защитил чемпионский титул UFC

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 в Абу-Даби и защитил титул чемпиона в легком весе (до 70,3 кг), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Россиянин в первом раунде захватил инициативу, переведя соперника в партер, где попытался провести удушающий прием. Во втором раунде Дастин Порье старался держать своего оппонента на дистанции, но Хабиб Нурмагомедов навязал свою борьбу. Схватка завершилась в третьем раунде, россиянин выиграл удушающим приемом.

Победа над Дастином Порье стала 12-й для Хабиба Нурмагомедова в UFC. Всего россиянин провел 28 боев по правилам смешанных единоборств, победив во всех из них.-0-