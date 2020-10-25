Россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе

25 октября, Минск /Корр БЕЛТА /. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов сохранил чемпионский пояс UFC в легком весе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В главном бою турнира UFC 254, который состоялся на Бойцовском острове в Абу-Даби, уроженец Дагестана победил американца Джастина Гэтжи. Виктория была добыта удушающим приемом во втором раунде поединка. Таким образом, в активе 32-летнего спортсмена стало 29 побед в смешанных единоборствах, из них 13 - в UFC.

После победы россиянин заявил, что провел последний бой в карьере. "Бог дал мне всё. Эти ребята со мной. Сегодня был мой последний бой. Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC, - поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге", - сказал Хабиб Нурмагомедов после поединка.-0-